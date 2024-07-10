الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يقودنا إلى حرب إقليمية شاملة

الدكتور بدر عبد العاطى،
الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية، فيتو

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: "لدينا فى غزة أكثر من 37 ألف شهيد و87 ألف مصاب وللأسف الشديد هذا التدمير والقتل مازال مستمر".

وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدى، إنه تم الإتفاق مع الصفدى فى إستمرار الجهود للضغط على الشركاء الإقليميين والدوليين والمجتمع الدولي للعمل على التحرك بجدية.

وأوضح أن أنه لابديل عن وكالة الأونروا كما تم رفض تسييس عمل وكالة الأونروا.

وشدد على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس.

وشدد على أن ما يحدث فى غزة يقودنا الى حرب إقليمية شاملة، كما أوضح أنه تم التأكيد على ضرورة إستقرار لبنان.

وأوضح أن التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق نموذج للعمل العربى المشترك.

جلسة مباحثات موسعة 

وترأس وزيرا خارجية مصر والأردن جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع إكس، إن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية ونظيره الأردني أيمن الصفدي، تناولا خلال جلسة المباحثات الموسعة مختلف مجالات التعاون الثنائي، والتشاور حول القضايا الإقليمية، وفى مقدمتها الحرب في قطاع غزة ومخاطر التصعيد فى لبنان، وسوريا، وأمن البحر الأحمر.

شكيل الحكومة المصرية الجديدة

جدير بالذكر أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، استقبل نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.

ويأتى ذلك في زيارة هي الأولى لوزارة الخارجية عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

 وعقد الوزيران عقد جلسة مباحثات منفردة إستعرضا خلالها أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية.

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بدر عبد العاطي ايمن الصفدي المصريين في الخارج مصر والاردن

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