الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأردني سبل التعاون الثنائي (صور)

وزارة الخارجية ونظيره
وزارة الخارجية ونظيره الأردنى، فيتو

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة،  نظيره الأردني أيمن الصفدي بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية. 

يأتى ذلك في زيارة هي الأولى عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال تدوينة له بصفحته الرسمية على منصة أكس أنه تم عقد جلسة مباحثات منفردة بين الوزيرين تستعرض أوجه التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية. 

 

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بدرد عبد العاطى ايمن الصفدي الأردن مصر والاردن

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