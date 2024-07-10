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اقتصاد

العويس ترتفع 7 جنيهات، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

أسعار المانجو في
أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور، سجل سعر المانجو تباينًا ملحوظًا، في سوق العبور لجملة الفاكهة، إذ ارتفع  سعر 7 أنواع من المانجو وانخفض نوع آخر، فيما استقرت أسعار 10 أنواع في سوق الجملة.

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

ولعشاق المانجو؛ تستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار المانجو لـ 18 نوعًا، التي جاءت كالآتي: 

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو
  1. تراوح سعر مانجو عويس بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق.
  2. تراوح سعر مانجو هندي بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق.
  3. تراوح سعر مانجو تيمور بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.
  4. تراوح سعر مانجو زبدية بين 15 جنيهًا و21 جنيهًا.
  5. تراوح سعر مانجو بلدي بين 15 جنيهًا و18 جنيهًا.
  6. تراوح سعر مانجو فونس بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعرها السابق.
  7. تراوح سعر مانجو فص بين 40 جنيهًا و80 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعرها السابق.
  8. تراوح سعر مانجو دبشة، بين 16 جنيهًا و22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  9. تراوح سعر مانجو صديقة بين 18 جنيهًا و22 جنيهًا.
  10. تراوح سعر مانجو جولك بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  11. تراوح سعر مانجو سكري بين 15 جنيهًا و25 جنيهًا.
  12. تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.
  13. تراوح سعر مانجو سنارة بين 16 جنيهًا و20 جنيهًا.
  14. تراوح سعر مانجو فجر كلان بين 17 جنيهًا و18 جنيهًا.
  15. تراوح سعر مانجو تومي بين 17 جنيهًا و18 جنيهًا.
  16. تراوح سعر مانجو كنت بين 15 جنيهًا و19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  17. تراوح سعر مانجو كيت بين 15 جنيهًا و19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  18. تراوح سعر مانجو نعومي من 20 إلى 28 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق.
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العويس تتراجع جنيهين، تعرف على أسعار 18 نوعًا من المانجو بالأسواق

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انخفاض الدبشة وارتفاع الصديقة، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

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