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أخبار مصر

التنظيم والإدارة ينتهي من تجديد اعتماد 6 مراكز تدريبية تابعة لجهات بالحكومة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من اعتماد وتجديد اعتماد "6" مراكز تدريبية خلال شهر يونيو الماضي.

وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تجديد اعتمادها، مركز التدريب بمعهد بحوث البترول المصري، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالسويس، مركز تدريب مستشفى الهلال الأحمر، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ، مركز التدريب بمركز أورام طنطا، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة.

جدير بالذكر، أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالًا لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.

كما يأتي أيضا تنفيذا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقًا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.

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