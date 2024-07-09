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رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف الأنفاق والنقل النهري وجهاز تنظيم النقل البري

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

 يتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بالهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للنقل النهري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية 

 

وظائف الهيئة القومية للأنفاق

وكان الجهاز قد أعلن خلال شهر يناير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل لتعيين 96 مهندسا بمختلف التخصصات، وعدد (5) في وظيفة أخصائي شئون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

الهيئة العامة للنقل النهري

كما أعلن أيضا خلال شهر فبراير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين عدد (24) في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث، و(4) في وظيفة أخصائي حاسبات اّلية ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي 

وأعلن الجهاز خلال شهر يناير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل لتعيين (6) في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
 

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الهيئة العامة للنقل النهري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ المركزي للتنظيم والادارة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي مركز تقييم القدرات والمسابقات موقع بوابة الوظائف الحكومية

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