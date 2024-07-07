عقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين لشغل وظائف بوزارة الري وبالطرق والكباري 16 يوليو
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن عقد الامتحانات الشفوية (المقابلات) للمتقدمين الذين اجتازوا الامتحانات الإلكترونية في مسابقة شغل وظائف بوزارة الموارد المائية والري وذلك خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٤.
كما سيقوم الجهاز بعقد الامتحانات المقررة للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري وذلك خلال الفترة من ١٦ حتى ٢٤ يوليو ٢٠٢٤.
تعقد جميع المقابلات والامتحانات المذكورة سلفًا بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز بمنطقة العجوزة - تقاطع شارع سالم سالم مع شارع عبد العظيم راشد أمام قسم جوازات العجوزة - محافظة الجيزة.
ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد المقابلة عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg
وطالب الالتزام بالأيام والمواعيد المقررة للمقابلة والامتحانات، حيث لن يسمح بالدخول في غير الأوقات المحددة على البوابة، مع الحضور بزي يليق بشخص المتقدم.
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