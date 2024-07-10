الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

سعر التذكرة يبدأ من 600 جنيه، تفاصيل حلقة مدحت صالح مع منى الشاذلي بمهرجان العلمين

مدحت صالح ومنى الشاذلي،
مدحت صالح ومنى الشاذلي، فيتو

يشهد مهرجان العلمين في دورته الثانية العديد من الفعاليات المختلفة ما بين الموسيقى والغناء والرياضة وغيرها، والتي تستقبل جمهور المهرجان الذي ينطلق غدا 11 يوليو الجاري. 

 

حلقة مدحت صالح مع منى الشاذلي 

وتشهد حلقة برنامج "معكم" مني الشاذلي ضمن فعاليات المهرجان مفاجأة تتمثل في استضافةالمطرب مدحت صالح في حلقة استثنائية من البرنامج يكشف فيها المطرب الكبير العديد من الأسرار والتفاصيل وذلك على المسرح الروماني. 

و تصور الإعلامية منى الشاذلي الحلقة يوم الخميس 11 يوليو الجاري ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط آلاف من الجمهور، وتتضمن الحلقة مجموعة مميزة من أشهر أغاني مدحت صالح، وأيضا غناءه مجموعة من أعمال نجوم الزمن الجميل. 

سعر تذكرة حضور الحلقة 

وفتحت شركة تذكرتي الباب أمام الجمهور لحضور الحلقة بأسعار تذاكر تبدأ من 600 جنية فقط. 

مهرجان العلمين 2024

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، تحت شعار "العالم علمين" وذلك خلال الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

تصل إلى 80 ألف جنيه، كل ما تريد معرفته عن أسعار حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

ديانا حداد تعلق على غنائها في مهرجان العلمين (فيديو)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

حلقة مدحت صالح مع منى الشاذلي مهرجان العلمين 2024 مدحت صالح منى الشاذلي مهرجان العلمين

مواد متعلقة

تصل إلى 80 ألف جنيه، كل ما تريد معرفته عن أسعار حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

مدحت صالح يطرح ديو "شهم ابن شهم" مع الشاعر خالد تاج الدين (فيديو)

الأكثر قراءة

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

شركة الحديد والصلب تكشف حقيقة تنفيذ مدينة عالمية على أراضيها باستثمارات 200 مليار جنيه

تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى باريس

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية