سعر التذكرة يبدأ من 600 جنيه، تفاصيل حلقة مدحت صالح مع منى الشاذلي بمهرجان العلمين

يشهد مهرجان العلمين في دورته الثانية العديد من الفعاليات المختلفة ما بين الموسيقى والغناء والرياضة وغيرها، والتي تستقبل جمهور المهرجان الذي ينطلق غدا 11 يوليو الجاري.

حلقة مدحت صالح مع منى الشاذلي

وتشهد حلقة برنامج "معكم" مني الشاذلي ضمن فعاليات المهرجان مفاجأة تتمثل في استضافةالمطرب مدحت صالح في حلقة استثنائية من البرنامج يكشف فيها المطرب الكبير العديد من الأسرار والتفاصيل وذلك على المسرح الروماني.

و تصور الإعلامية منى الشاذلي الحلقة يوم الخميس 11 يوليو الجاري ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط آلاف من الجمهور، وتتضمن الحلقة مجموعة مميزة من أشهر أغاني مدحت صالح، وأيضا غناءه مجموعة من أعمال نجوم الزمن الجميل.

سعر تذكرة حضور الحلقة

وفتحت شركة تذكرتي الباب أمام الجمهور لحضور الحلقة بأسعار تذاكر تبدأ من 600 جنية فقط.

مهرجان العلمين 2024

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر الجاري عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، تحت شعار "العالم علمين" وذلك خلال الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.