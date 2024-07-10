تصل إلى 80 ألف جنيه، كل ما تريد معرفته عن أسعار حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

يشارك الفنان تامر حسني للمرة الثانية في فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية والذي المقرر انطلاقه 11 يوليو حتى 30 أغسطس.

تفاصيل حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة

ومن المقرر أن يحيي تامر حسني حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية يوم 28 يوليو الجاري.

وأحيا تامر حسني مؤخرًا عددًا من الحفلات الغنائية مؤخرا والتي رفعت شعار كامل العدد

وجاءت أسعار حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة كالآتي:

الفئة الأولي سعرها 50 ألف جنيه منضدة لـ 6 أفراد.

الفئة الثانية سعرها 80 ألف جنيه طاولة لثمانية أفراد.

الفئة الثالثة سعرها 850 جنيهًا.

و فئة التذكرة العادية سعرها 600 جنيه

ومن ناحية أخرى كان قد، أعلن الفنان تامر حسني، عمل جديد، يجمعه بالفنانة كارولين عزمي، والذي من المقرر أن يكشف عنه للجمهور في الساعات المقبلة.