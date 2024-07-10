ارتياح بين طلاب الثانوية العامة في الإسماعيلية عقب امتحانات الجبر والجيولوجيا وعلم النفس (فيديو )
عبر طلبة وطالبات الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، عقب خروجهم من امتحانات اليوم عن ارتياحهم من مستوى الامتحانات، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط.
سهولة امتحان علم النفس
وأضافت إحدى طالبات الشعبة الأدبية أن امتحان علم النفس كان رائع مع عدم وجود أسئلة المفاهيم كما هو معهود.
وضوح امتحان الجيولوجيا
كما اوضحت طالبة من الشعبة العلمية أن امتحان الجيولوجيا كان امتحان في غاية السهولة وجاء من واقع المنهج وكانت أسئلته مباشرة.
وأدى 9744 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء امتحان مادة الرياضيات الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي الرياضة، والجولوجيا العلوم البيئية لشعبة علمي العلوم، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الادبية.
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