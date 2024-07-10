الأربعاء 10 يوليو 2024
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اقتصاد

التنمية الصناعية: تعديل المواعيد الرسمية بالهيئة لزيادة ساعات العمل

كامل الوزير
كامل الوزير

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تعديل المواعيد الرسمية بالهيئة لزيادة ساعات العمل، وذلك تيسيرًا على المستثمرين والمصنعين لتوفير مساحة زمنية أكبر لتقديم خدمات الهيئة والإسراع في إنهاء الإجراءات، ويأتى هذا بناءًا على توجيهات  الفريق مهندس  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 وتكون  مواعيد استقبال المستثمرين  طبقا للمنشور الذى جاء لـ فـيتـو كالآتى:


يوم السبت من الـ9:30 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا


ومن الأحد إلى الخميس من 8:30 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا


ويسري القرار على جميع مقرات الهيئة.

كامل الوزير يلغي إجازة السبت بهيئة التنمية الصناعية

وأصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل والتنمية الصناعية قرارا بإلغاء إجازة السبت بهيئة التنمية الصناعية وذلك للتيسير على الراغبين لإنشاء مصانع جديدة أو الحصول على تراخيص للتصنيع.

 وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير   نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، زيارة إلى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة الجديدة  حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الهيئة خلال هذا الأسبوع.

كامل الوزير يلغي إجازة السبت بهيئة التنمية الصناعية

أبرزها تغيير مواعيد العمل، تعليمات كامل الوزير في لقائه بقيادات التنمية الصناعية

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الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستثمرين كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

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كامل الوزير يلغي إجازة السبت بهيئة التنمية الصناعية

أبرزها تغيير مواعيد العمل، تعليمات كامل الوزير في لقائه بقيادات التنمية الصناعية

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