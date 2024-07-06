غلق وتشميع كافيه شهير بمدينة نصر لإدارته بدون ترخيص (صور)
استجابة لشكاوى المواطنين، وجهت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حي شرق مدينة نصر بغلق وتشميع كافيه شهير مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتلقت المنطقة الشرقية شكوى من قاطني شارع أحمد حسن الزيات شرق مدينة نصر بخصوص كافية شهير بالعنوان سوق ١٢٤ شارع أحمد حسن الزيات المنطقة السابعة مما يسبب احتلال الشارع والأرصفة وضوضاء وازعاج.
ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بضرورة التعامل الفوري مع شكاوي المواطنين خاصة التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات المقاهي والكافيهات.
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