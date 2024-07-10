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بالأسماء، إصابة 3 أشخاص بينهم 2 مراقبي امتحانات في تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

تصادم دراجتين، فيتو
تصادم دراجتين، فيتو

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم 2 مراقبين امتحانات ثانوية عامة بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث انقلاب دراجتين بخاريتين على طريق دكرنس المحمودية - عزبه الحنجيرى  بمحافظة الدقهلية 

إصابة 3 أشخاص بينهم 2 مراقبين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجتبن بخاريتين على طريق دكرنس _ المحمودية مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. 

انتقال الأمن ونقل المصابين للمستشفى 

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من:

- "فارس نافع محمد عبده 20 عاما مقيم عزبة سلامه الربيعة دكرنس ومصاب بكسر بالقدم اليسرى
جرح قطعى بالقدم اليمنى وتم نقله الى مستشفى منية النصر

-عبد العال احمد يوسف ابراهيم 59  عاما الحسينية الشرقية مراقب لجنة امتحانات واصبب بكسر بالعمود الفقرى، وتم تقله الى مستشفى دكرنس

- محمد احمد عبد الرحيم محمد 39 سنة الحسينية الشرقية، مرقب لجنة امتحانات واصابته كسر بالفخذ الأيمن مع نزيف جرح قطعى باليد اليسرى وتم نقله الى مستشفى دكرنس.

وتحرر عن  ذلك المحضر اللازم وجار إخطار  النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

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