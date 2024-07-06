وزير الصحة يبحث تأسيس أول أكاديمية متخصصة في علوم الإسعاف بمصر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفدًا من الأكاديميين بجامعة «كوكيشان» اليابانية، لمتابعة الخطة التدريبية للمسعفين المصريين التي تتم بالتنسيق بين الجامعة، هيئة الإسعاف، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالوفد الياباني، مثمنا التعاون المثمر بين جامعة «كوكيشان» اليابانية، وهيئة الإسعاف المصرية، لتدريب وتأهيل القوى البشرية، ضمن خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

وقال «عبد الغفار» إن الوزير أكد على الثقة التي توليها القيادة السياسية المصرية في الحكومة اليابانية التي أثبتت تفوقها في مجالات عدة وخاصة في التعليم والتدريب والصناعة، مشيرا إلى أن أبرز العلامات المضيئة في تاريخ العلاقات المشتركة، هو إنشاء الجامعة «المصرية - اليابانية» وهي أول جامعة خارج نطاق اليابان تضم بين تخصصاتها تخصص الصناعات الطبية والهندسية.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أشاد بالتعاون بين الجانبين في وضع برامج علمية وتنظيم دورات تدريبية، من شأنها النهوض بالتعليم الصحي من خلال إيفاد مبعوثين من المسعفين والأطباء لتلقي التدريب في المراكز التدريبية اليابانية المتميزة، كما أبدى الوزير تطلعه للاستماع لتقييم الجانب الياباني لسلسلة الدورات التي استهدفت 100 متدرب والتي يجري تنفيذ المجموعة السادسة منها، حتى يتسنى استكمال تنفيذ البرامج التدريبية في ضوء النتائج المحققة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هيروكي أوتا، ممثل جامعة كوكيشان اليابانية، عن سعادته لاستكمال سلسلة الدورات التدريبية في مصر، والتي وصلت لـ6 دفعات وتستمر للفترة المقبلة، مؤكدًا استعداد الجامعة للعمل بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية للارتقاء بالجانب الإنساني لدى المسعفين الذين وجد فيهم الحماس لاكتساب خبرات ثرية للعمل على أرض الواقع.

دراسة جدوى وإمكانية تأسيس أول أكاديمية متخصصة في علوم الإسعاف بمصر

وتابع ممثل جامعة كوكيشان، إنه يجرى دراسة جدوى وإمكانية تأسيس أول أكاديمية متخصصة في علوم الإسعاف بمصر، وفقا للمعايير العالمية، والتي ستسهم في تطوير المستوى العلمي والفني للقوى البشرية العاملة في الهيئة أو تخريج متخصصين في علوم الإسعاف.

وفي نهاية الاجتماع أهدى الدكتور هيروكي أوتا، وزير الصحة، هدية تذكارية من الرموز التقليدية القديمة في الثقافة اليابانية، كما قام الوزير بإهداء ممثل جامعة كوكيشان درع وزارة الصحة والسكان، تقديرا لجهوده المبذولة مع فريقه، في تدريب الأطقم الإسعافية ضمن البرنامج التدريبي المشترك بين الجانبين.

يذكر أنه تم إيفاد المجموعة الأولى لدولة اليابان في عام 2019، وذلك لتلقي دورات تدريبية في جامعة كوكشيكان بالتعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، تتضمن برامج نظرية وعملية عن كيفية تدريب المدربين حتى يتسنى تعليم المسعفين داخل مصر، وبدأ البرنامج التدريبي بإيفاد 40 مسعفا إلى اليابان، ويتم إرسال 10 أفراد للتدريب في اليابان كل عام، وتم توسيع المبادرة بناء على توجيهات الوزير ليصل عدد المتدربين إلى 100 متدرب، بالتنسيق مع الجانب الياباني.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الفني، والدكتور شريف مدحت، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بهيئة الإسعاف المصرية، وعدد من ممثلي جامعة كوكيشان اليابانية، وممثلي الجايكا.