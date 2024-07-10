الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظ الدقهلية يوجه بصيانة الحمامات بالمواقف وتعين عمال نظافة عليها

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال جولته المفاجئة صباح اليوم الأربعاء بمدينة أجا عددا من شوارع المدينة لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع القمامة وكنس الأتربة وتقليم الأشجار.


جاء ذلك بحضور مدير المتابعة بالمحافظة ورئيس مدينة أجا.

محافظ الدقهلية يستمع للمواطنين


كما تفقد اللواء " مرزوق " المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في شتي الملفات ومنها ( ملف التصالح علي مخالفات البناء - حل المشاكل في كافة القطاعات) والتقي بعدد من المواطنين واستمع الي شكواهم ومشاكلهم ووجه بسرعة حلها.

سرعة صيانة دورات المياه الخاصه


وأيضا تفقد " المحافظ " موقف أجا العمومي ووجه لرئيس المدينة بسرعة صيانة دورات المياه الخاصه بالموقف وتعيين عمال نظافه عليها ( عامل نظافة لدورة مياه الرجال وعاملة نظافه لدورة مياه السيدات ) مشددًا علي توفير زي مناسب لهم.

بتكثيف أعمال النظافة بشوارع أجا 


ووجه اللواء " طارق مرزوق " لرئيس مدينة أجا بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع نواتج التطهير علي المجاري المائية داخل المدينة حتي لا يلقي المواطنين عليها قمامة وتتحول الي مقالب قمامة وتشوه المظهر الجمالي والحضاري والصوره البصريه للمواطنين.

حسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبتهم


وشدد " محافظ الدقهلية" علي حسن استقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبتهم وتركيب مكيفات في صالة انتظار المواطنين عملا علي راحتهم وإصلاح جهاز النداء الآلي بأرقام المواطنين.

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