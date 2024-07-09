مصرع وإصابة 10 هنود في حادث تصادم مروع بالكويت

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حصيلة أولية لحادثة تصادم مروع بين مركبتين على الطريق السريع بالكويت.

وذكرت قوات الإطفاء بالكويت في بيان، إنها تعاملت مع حادث تصادم وانحشار على طريق الدائري ال7، وأسفر الحادث عن عدد من الوفيات والإصابات.

وأضافت أن حادث التصادم وقع بين سيارة رياضية وباص نقل، وقالت تقارير محلية أخرى إن جميع الضحايا والمصابين هم عمال من الجنسية الهندية، وكانوا في طريقهم للعمل في إحدى الشركات.

ولم يحدد الإطفاء الكويتي عدد وجنسيات والمصابين، لكن وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "الراي"، قالت إن الحادث تسبب بست وفيات وأربع إصابات نُقِلُوا لتلقي العلاج في أحد المستشفيات.

في حين، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، باصًا صغيرًا أبيض اللون، وقد تضرر بشدة على جانب طريق سريع، بينما تظهر جثث في المكان، وقيل إنه من مكان الحادث.

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