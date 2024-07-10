الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب رعونة السائقين، إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

 

إصابة 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين في المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز أبو قرقاص، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

 

إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث،  وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج،  وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائقين، وتم التحفظ على السيارتين، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الكفور في المنيا

مؤكدين عمق الروابط الإنسانية والوطنية، محافظ المنيا يستقبل وفد الأساقفة

انتشال جثة غريق من ترعة الإبراهيمية بالمنيا

إصابة سيدة إثر تناولها سم فئران بالمنيا

محافظ المنيا يتفقد عددًا من المستشفيات خلال جولته بمركز سمالوط

وفد جامعة المنيا يُشارك بورشة العمل الدولية بألمانيا

إصابة سيدة بلدغة عقرب بقرية منشأة الدهب البحرية في المنيا

إصابة شخصين صدمتهما سيارة بالمنيا

الأكثر قراءة

انفراد، عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي يكشف المستور، من وقع على العقد؟! مدة العقد، فلوس العقد!!

نداء من العالم الآخر، حقيقة صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت (صور)

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة وراء تأجيل صندوق النقد صرف الشريحة الثالثة لمصر (فيديو)

الأرصاد تحذر المصريين من موجة شديد الحرارة: تصل إلى 46 والقاهرة في مرمى النيران

خبير اقتصادي يكشف مطالب صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

تصل إلى 80 ألف جنيه، كل ما تريد معرفته عن أسعار حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

وزير الصحة تعليقا على توقف قلب أحمد رفعت: إرادة الله فوق الإعجاز الطبي

نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

منوعات

المزيد

راكب يفتح باب طائرة بالخطوط الجوية الصينية ظنا أنه المرحاض، ماذا حدث؟

اكتشاف طحالب خارقة قادرة على النجاة في المريخ

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق الثلاثاء

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 09-07-2024 في ختام التعاملات

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أفضل الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر الله المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية