بسبب رعونة السائقين، إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

إصابة 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي المار على مركز أبو قرقاص، وأسفر الحادث عن وقوع عدد من المصابين، وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب وقوع الحادث هو تهور السائقين، وتم التحفظ على السيارتين، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.