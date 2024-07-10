الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تكثيف أعمال النظافة بمحيط لجان الثانوية في الشرقية

تكثيف أعمال النظافة
تكثيف أعمال النظافة

كثفت الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة والرش بالطرق والشوارع الرئيسية وبمحيط المدارس المُنعقد بها لجانامتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل فتح أبوابها لاستقبال الطلاب لتأدية الإمتحان، لرفع تراكمات القمامة والسفوحة والتأكد من عدم إفتراش الباعه الجائلين بمحيطها.

محافظ الشرقية يتابع التزام أصحاب المحال بتوقيتات الغلق (صور)

توفير جو بيئي صحي والحد من التكدس

وذلك  للحفاظ على جو بيئي صحي والحد من التكدس والزحام، فضلًا عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطية بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث حفاظًا على سلامة الطلاب.

التنسيق مع مديرية التربية والتعليم 

وكان محافظ الشرقية قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء

محافظ الشرقية يبحث مع رؤساء المراكز والمدن موقف المشروعات المتعثرة

توفير طفايات وغسيل خزانات المياة 

كما شدد على توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياه بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية إستراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 -2024 م.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاحهزة التنفيذية أعمال النظافة الرش بالطرق والشوارع محيط المدارس المنعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة قبل فتح ابوابها استقبال الطلاب لتادية الامتحان

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يتابع التزام أصحاب المحال بتوقيتات الغلق (صور)

محافظ الشرقية يبحث مع رؤساء المراكز والمدن موقف المشروعات المتعثرة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بأحياء المنطقة الشرقية

محافظ الشرقية يستقبل ممدوح غراب بمكتبه بالديوان العام (صور)

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

علاقة عبد الظاهر السقا بوفاة أحمد رفعت تثير الجدل، والنشطاء: من المسئول الثاني بالأزمة؟

آراء طلاب الثانوية العامة بشأن امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية (فيديو وصور)

ضبط شاب حاول تسلق سور لجنة امتحانات في الشرقية ليساعد الطلاب على الغش

الزمالك يعد جوميز بهذا الأمر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

لحظة انطلاق الصاروخ أريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى للفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما السن أو المرحلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية