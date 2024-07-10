تكثيف أعمال النظافة بمحيط لجان الثانوية في الشرقية

كثفت الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة والرش بالطرق والشوارع الرئيسية وبمحيط المدارس المُنعقد بها لجانامتحانات الثانوية العامة، وذلك قبل فتح أبوابها لاستقبال الطلاب لتأدية الإمتحان، لرفع تراكمات القمامة والسفوحة والتأكد من عدم إفتراش الباعه الجائلين بمحيطها.

توفير جو بيئي صحي والحد من التكدس

وذلك للحفاظ على جو بيئي صحي والحد من التكدس والزحام، فضلًا عن مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العازل بها والتأكد من تغطية بالوعات الصرف لمنع وقوع أي حوادث حفاظًا على سلامة الطلاب.

التنسيق مع مديرية التربية والتعليم

وكان محافظ الشرقية قد أعطى توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إشتراطات السلامة الإنشائية بالمدارس وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك ومصادر الكهرباء

توفير طفايات وغسيل خزانات المياة

كما شدد على توفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة الدوريه لدورات المياه بصورة مستمرة والتأكد من جاهزية إستراحات المراقبين والملاحظين وذلك قبل بدء مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 -2024 م.