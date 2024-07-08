محافظ الشرقية يبحث مع رؤساء المراكز والمدن موقف المشروعات المتعثرة

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومديري الإدارات العامة والنوعية، لبحث عدد من الملفات والموضوعات الهامة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام

المحافظ يطالب تحقيق نقلة نوعية فى الخدمات

أوضح محافظ الشرقية أن القيادة السياسية تتابع عن كثب كافة الملفات والمبادرات في المحافظات والتي تُسهم في تحقيق التنمية وتحدث نقلة نوعية مختلفة في القطاعات الخدمية، بجانب تكليف المحافظين بالإلتحام بالمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم ومتابعة المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول عاجلة لتنفيذها ومراجعة الخطط الإستثمارية في المحافظات ودعمها لتنمية موارد المحافظة.

اخلاص النوايا والعزم على العمل الجاد

وقال المحافظ " لا توجد مشكلة ليس لها حل إذا أخلصنا النوايا وعزمنا على العمل بتفاني "، هذا وقد كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التعاون الكامل مع المواطن وحل المشاكل بصورة أفضل وتحقيق الشفافيه والعدالة.

تحرى الدقة فى عرض البيانات

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام بضرورة تحري الدقة في عرض كافة البيانات والمعلومات والعمل بمبدأ الشفافية وعرض كافة الموضوعات والمشكلات والمعوقات بكل أمانة وصدق من خلال التواصل المباشر مع المحافظ.

حافز تميز لرئيس المركز الخالى من المشكلات

وقال المحافظ أنه لن يسمح بأي تقصير من أي أحد، فمعيار تقييم أداء المسؤولين خلال هذه الفترة يتوقف على مدي الإنجاز المحقق في الملفات المكلفين بها.وخلال الإجتماع أعلن المحافظ عن حافز تميز لرئيس المدينة الذي سيقوم بحل وإنهاء كل المشكلات المعلقة لديه يُسلم في المجلس التنفيذى القادم لمحافظة الشرقية.

متابعة الموجة 23 لازالة التعديات

تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي إنطلقت يوم السبت الماضي الموافق 6 يوليو 2024 م، وتستمر حتى 20سبتمبر 2024 م، ليؤكد المحافظ على ضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الجهات المعنية والتعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

موقف الاملاك والمتغيرات المكانيكية

وخلال الإجتماع تم إستعراض موقف الأملاك والمتغيرات المكانية واستخراج شهادة البيانات بالمراكز التكنولوجية للتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 م، وكذلك موقف الإعلانات وتحصيل الإيرادات بمجالس المدن، وذلك للتعرف على نسب الإنجاز في هذه الملفات الهامة، ليؤكد المحافظ على ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلًا "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".

تفعيل دور اقسام الايرادات

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهًا مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الحملات المكانيكية

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كفاءة الحملات الميكانيكية بكل مركز ومدينة وحي مع إجراء أعمال الصيانة العاجلة للمعدات المستخدمة لضمان صلاحيتها للعمل وإستمرارها لأكبر فترة ممكنه،

متابعة اعمال النظافة على مدار اليوم

و تكثيف المرور الدوري وتشكيل فرق عمل تعمل على مدار اليوم لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطرق السريعة مع إعادة ترميم القطاعات المتهالكة بالطرق السريعة والداخلية والحواجز الخرسانية ورفع كفاءتها تجنبًا لوقوع حوادث

تخفيض اعمدة الانارة بالشوارع

وتخفيض الإنارة العامة على الطرق وإستمرار إجراء أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الكهرباء، فضلًا عن رفع نزلات الكهرباء المخالفة وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة توافر السلع واسعارها بالمحافظة

كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكليف نائب لرئيس المركز يكون مسئولًا عن متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بجانب الإشتراك مع الإدارات التموينية في شن الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وشوادر بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وطرحها أمام المواطنين بأسعار مناسبة

العمل بروح الفريق والتعاون.

إختتم المحافظ الإجتماع بالتأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الملفات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، قائلًا نعمل جميعًا من أجل مصلحة المواطن ونسعى جاهدين لتوفير حياه أفضل له والإرتقاء بكافة الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة

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