علاقة عبد الظاهر السقا بوفاة أحمد رفعت تثير الجدل، والنشطاء: من المسئول الثاني بالأزمة؟

عبد الظاهر السقا، أثار حديث محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت جدلًا واسعًا بين جماهير الكرة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد التصريح بأن كابتن عبد الظاهر السقا، مدير الكرة السابق بنادي بيراميدز، له علاقة بالأزمة النفسية التي تعرض لها أحمد رفعت وأودت بحياته.

علاقة عبد الظاهر السقا بوفاة أحمد رفعت

ظهور اسم عبد الظاهر السقا، في تصريحات محامي أحمد رفعت، والزعم بأنه الشخص الثاني الذي ظهر في تصريحات أحمد رفعت قبل رحيله، تسبب في جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر عبد الظاهر السقا تريند مصر عبر مواقع التواصل، وعبر موشر البحث الأكثر شهرة "جوجل"

عبد الظاهر السقا، فيتو



برغم تصريحات محامي الراحل أحمد رفعت بأن عبد الظاهر السقا له علاقة بالحالة النفسية التي أدت لوفاة اللاعب، وأنه هو الاسم الثاني الذي كشف عنه أحمد رفعت قبل رحيله، لكن وكيل أعماله نادر شوقى نفي ذلك مؤكدًا أن عبد الظاهر السقا ليس له علاقة بما حدث للاعب أحمد رفعت.

وطالب نادر شوقي محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت بأن يراجع أوراقه قائلًا: "بتمنى محامى أحمد يراجع أوراقه تانى"، كما نفى شقيق أحمد رفعت تصريحات محامي شقيقه الراحل، مشيرًا للعلاقة الجيدة التي جمعت شقيقه بـ عبد الظاهر السقا.

تصريحات محامي أحمد رفعت تثير الجدل حول السقا

وأثار الحديث عن عبد الظاهر السقا جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب العديد من جماهير الكرة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن اسم المسئول الثاني، الذي تسبب في الأزمة النفسية التي أودت بحياة لاعب المنتخب وفيوتشر أحمد رفعت.

هيثم عرابي ونادر شوقي مع أحمد رفعت، فيتو



وعلق الاعلامي أسامة مروان قائلًا: "محامي اللاعب: عبد الظاهر السقا هو الشخص الثاني الذي قصده أحمد رفعت.. محمد رفعت شقيق اللاعب: عبد الظاهر مالهوش دخل أبدا بقصة أحمد ومش هو المقصود.. نادر شوقي: كلام المحامي عن عبد الظاهر السقا غير صحيح وخطأ.. الكلام ده ليه ما اتقالش في الأول؟!.. علمًا بأن المحامي منذ وفاة اللاعب لم يتوقف عن التصريحات على مختلف الفضائيات ومنصات التواصل الاجتماعي.. هي مش الوكالة بتنتهي بوفاة الموكل"

السر عند نادر شوقي وهيثم عرابي

أما الناقد الرياضي سامح الفيومي فقال: "عبد الظاهر السقا يرد مندهش جدًا من كلام المحامى والجميع يعلم علاقتى برفعت جيدة للغاية.. وارجعوا لنادر شوقى أو هيثم عرابى يقولوا مين المقصود إذا كان رفعت قال اتنين مسئولين هو أنا مسئول واضح أن فى حاجة مش مفهومة"

أما الناشط حسن غنيم فرد قائلًا: "شقيق أحمد رفعت قال لإبراهيم فايق إن عبد الظاهر ليس له علاقه بالموضوع خالص"

محمد رشوان محامي أحمد رفعت، فيتو

وعلق الإعلامي رمضان حسن فقال: "الكابتن عبد الظاهر السقا واحد من الناس اللي تملك معلومات كثيرة جدًا عن قصة المرحوم أحمد رفعت من بدايتها لنهايتها، اتمني يبقي عنده شجاعة وجرأة ويتكلم في التفاصيل سواء للرأي العام أو عند جهات التحقيق، أنا معرفش إذا كان استدعوه أم لا، اتمني يتم استدعاءه والتحقيق معه"

وقال البلوجر محمد عادل: "لازم نادر يقول من الشخص الثاني، الوحيد الذي يعرف حاليًا هو نادر.. ولابد أن يقال اسمه للجهات المختصه مش لأي حد طبعا.. بس من كلامة تحس أن فيه حاجات ناقصه كتير لازم يتم التحقيق معه وحمايتة يتكلم براحته"

المسئول الثاني عن وفاة أحمد رفعت

ورد الناشط عبد الرحمن محمد فقال: "بيقول إنه مش متأكد بنسبه 100% وهو صح لأنه لو لم يكن متأكد وقال الاسم الثاني سيرفع عليه قضيه تشهير..."

من المسئول عن وفاة أحمد رفعت، فيتو



وعلق الناشط ممدوح أبو جمعة قائلًا: "يا جماعة محدش يقلق ولا يفقد الثقة ولو للحظة إن الذي رد روح أحمد رفعت للحياة علشان يقول حاجات مكنش حد فينا ولا في مصر كلها يعرفها ولا يأخد باله من أحداثها قادر سبحانة وتعالي أن يظهر الحقيقة وينتقم لآلاف المظلومين من نفس الاشخاص ونفس المنظومة بسبب انسان واحد ربنا اراد يكشف الحقايق من خلاله"

وقال الناشط زاخر علي: "محمد رفعت شقيق أحمد رفعت مع إبراهيم فايق.. عبد الظاهر السقا ليس له ذنب في أي شيء والكلام الذي قيل عنه غير صحيح شخص واحد سببله أذى وأنا ذكرت أسمه أما الشخص الثاني مفيش غير أحمد هو الذي يعرفه، وأنا تعبت وأمي تعبت وأخويا الصغير تعب أحنا محتاجين نعيش في سلام واحنا مستنيين التحقيقات"