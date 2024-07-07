محامي أحمد رفعت يكشف مفاجأة عن تخفيف عقوبته بتهمة تهربه من التجنيد (فيديو)

قال محمد رشوان محامي اللاعب الراحل أحمد رفعت:"اللاعب كان مجندا بالقوات المسلحة وتغيب عن العودة في الموعد المحدد بسبب احترافه في نادي الوحدة الإماراتي بعقد لمدة عام".

احتراف أحمد رفعت ومراسلات أزمة التجنيد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"أحمد رفعت خرج في تجربة احتراف بنادي الوحدة الإماراتي لمدة عام بناءً على تأكيدات بإنهاء الأوراق الخاصة بسفره لفترة الإعارة، ثم فوجئ بمطالبات ومراسلات واتصالات بسرعة عودته للقاهرة لأن فيه مشكلة في أوراق سفره والخاصة بتصريح السفر".

أحمد رفعت، فيتو

مخالفة عقد الإعارة للوحدة الإماراتي

وتابع:"أحمد رفعت حصل على موافقة لفترة معايشة 3 أشهر بالإمارات وهذا أمر مخالف لعقد الإعارة وهناك خطأ ما في هذه المستندات وهذا مجال التحقيق من قبل وزارة الشباب والرياضة".

قضية أحمد رفعت في القضاء العسكري

واستكمل:"لما وصل أحمد رفعت للقاهرة في يناير 2024 بعد فسخ عقده بالتراضي مع الوحدة الإماراتي وقتها فضل تقديم نفسه للشرطة العسكرية وتبين بأن هناك قضية محررة ضده بالهروب من التجنيد، وخضع للتحقيق امام النيابة العسكرية وكان التعامل معه باحترام عند علمهم بحسن نيته".

تحقيقات النيابة العسكرية مع أحمد رفعت

وواصل حديثه:"أحمد رفعت في تحقيقات النيابة العسكرية وانا شاهد على ذلك، قال لهم مكنش عندي علم بأن الورق بتاعي فيه مشكلة وانا لاعب محترف ومقيد على سيستم الاتحاد الدولي وكان لدي عذر بتسليم جواز السفر بتاعي لإداري النادي ولم أكن ملك نفسي".

تخفيف عقوبة أحمد رفعت وتدربه في طلائع الجيش

وأكد:"القضاء العسكري تأكد من صحة أقوال أحمد رفعت بناءً على إفادات رسمية من نادي الوحدة الإماراتي وبناءً عليه تم رفع الأمر للقضاء، وصدر حكم في الأول بحبسه لمدة عامين نتيجة غيابه لمدة سنة، ثم قدمنا طعن وعرض الأمر على السيد القائد العام للقوات المسلحة ورأى سيادته بتخفيض العقوبة لمدة شهرين فقط، وكان هناك نوعا من التدقيق والمساعدة بعد تأكدهم من حسن نية أحمد رفعت وتقدم نادي مودرن فيوتشر بإلتماس للقائد العام وتم شرح الأمر ونتج عنه تخفيف العقوبة وايضا تطبيق القانون".

وتابع:"أحمد رفعت أدى عقوبة الحبس العسكري كمجند شهرين في فندق بجهاز الرياضة العسكري، وتلقى التدريب اللازم في نادي طلائع الجيش حتى لا يفقد لياقته البدنية، وفي نفس الوقت تم تطبيق القانون".