الثلاثاء 09 يوليو 2024
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اقتصاد

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

الذهب
الذهب

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024. 

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سعر جرام الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

(سجل  سعر الذهب عيار 24 نحو 3662 جنيهًا للجرام).

ماذا تعرف عن الذهب عيار 24؟

تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.

كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.

وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

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سعر جرام الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 21

(سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3205 جنيهًا للجرام).

ماذا تعرف عن الذهب عيار 21؟

يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.

كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24. 

وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5% من الذهب و12.5٪ من السبائك.

 

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سعر جرام الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 18

(سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2747 جنيهًا للجرام)

ماذا تعرف عن الذهب عيار 18؟

الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.

ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

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سعر جرام الذهب، فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2136 للجرام.

ماذا تعرف عن الذهب عيار 14؟

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

 

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