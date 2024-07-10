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اقتصاد

توقعات بارتفاع أسعار الذهب بالأسواق، وخبير يحدد الموعد والقيمة

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق، عضو الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد تجار الذهب فى الصاغة، إن مبيعات الذهب مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سكرتيره الشعب السابق في تصريحات خاصة، أن موسم الإجازة الصيفية وانتهاء الامتحانات يعطي دفعة للمستهلكين للإقبال على شراء الذهب بعد تخفيف الالتزامات عليهم والتفكير في الاستثمار في الذهب.

وتوقع سكرتير شعبة الذهب أن تواصل أسعار الذهب الصعود داخل الأسواق خلال الشهرين المقبلين يعني بنسبة وحدود 100 جنيه على الأقل في الجرام.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين شهادة رئيس الفيدرالى جيروم باول، أمام مجلس الشيوخ الأمريكى، بالإضافة إلى بيانات التضخم لشهر يونيو الماضى، وذلك للحصول على معلومات أكثر حول المسار المستقبلي للفائدة.

 

وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.36% إلى 2371.90 دولار للأوقية، وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.23% إلى 2364.58 دولار للأوقية.

 

ويدلي "باول" بشهادته أمام مجلسي الشيوخ والنواب على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب، قبل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الخميس.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 30.84 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.9% إلى 1005.25 دولار بينما ربح البلاديوم 0.1 % إلى 1009.93 دولار.

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