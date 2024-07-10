تحويلات مرورية بسبب حادث سير على طريق أسيوط الزراعي

أجرت قوات مرور الجيزة صباح اليوم الأربعاء تحويلات مرورية لتنظيم سير المركبات بطريق اسيوط الزراعي في الاتجاه المؤدي من مدينة اطفيح لبني سويف، بعدما أدى انقلاب سيارة ميكروباص، إلى شلل مروري ومصرع شخص وإصابة 4 أخرين تم نقلهم للمستشفى العام، وتواصل قوات قطاع مرور الجيزة رفع حطام السيارة وتنظيم حركة المركبات علي الطريق، وتحرير محضر بالواقعة.

وعاؤ جانب آخر كانت قد نجحت قوات مرور الجيزة في انتظام حركة مرور المركبات بطريق البحيرة الزراعي، وقامت القوات بعمل تحويلات مرورية لحين رفع آثار الحادث الذي تسبب في إصابة 10 أشخاص تم نقلهم للمستشفيات منشأة القناطر التابعة لمديرية أمن الجيزة.

وكانت غرفة عمليات الشرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بنطاق قرية نكلا بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة