تحويلات مرورية بسبب حادث سير على طريق أسيوط الزراعي
أجرت قوات مرور الجيزة صباح اليوم الأربعاء تحويلات مرورية لتنظيم سير المركبات بطريق اسيوط الزراعي في الاتجاه المؤدي من مدينة اطفيح لبني سويف، بعدما أدى انقلاب سيارة ميكروباص، إلى شلل مروري ومصرع شخص وإصابة 4 أخرين تم نقلهم للمستشفى العام، وتواصل قوات قطاع مرور الجيزة رفع حطام السيارة وتنظيم حركة المركبات علي الطريق، وتحرير محضر بالواقعة.
وعاؤ جانب آخر كانت قد نجحت قوات مرور الجيزة في انتظام حركة مرور المركبات بطريق البحيرة الزراعي، وقامت القوات بعمل تحويلات مرورية لحين رفع آثار الحادث الذي تسبب في إصابة 10 أشخاص تم نقلهم للمستشفيات منشأة القناطر التابعة لمديرية أمن الجيزة.
وكانت غرفة عمليات الشرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بنطاق قرية نكلا بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.