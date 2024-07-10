إجراءات الحصول على رقم قومي خلال 24 ساعة وخطوات استخراجه لمريض في منزله

ترصد فيتو لقرائها إجراءات الحصول على رقم قومي خلال 24 ساعة وخطوات استخراج رقم قومي لمريض في منزله، تلك الخدمات التي أتاحتها وزارة الداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، فضلا عن قوافل قطاع الأحوال المدنية التي تجوب المحافظات لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول علي رقم قومي وشهادات ميلاد دون تعب للذهاب للسجلات المدنية والتي تتم تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، للعمل علي راحة المواطنين وتحسين الخدمات لهم.

أولا_الخطوات لاستخراج بطاقة الرقم القومى لمريض ومسن بمنزله.

تقديم طلب كتابي لمصلحة الأحوال المدنية أو العلاقات الإنسانية والإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، يشرح فيه ظروف الحالة كونه مريض أو مسن أو من ذوى الاحتياجات الخاصة، ويطلب استخراج الأوراق الثبوتية بمنزله.

. يجب أن يحتوي الطلب المكتوب على بيانات واضحة عن الشخص الذى سيتم استخراج الأوراق الثبوتية له "اسمه رباعى، تاريخ ميلاده، عنوانه".

. يجب أن يحتوي الطلب على اسم مقدمه ورقم هاتفه المحمول وعنوانه، وصلته بالشخص الذي طلب استخراج الأوراق الثبوتية له.

. يتلقى مقدم الطلب اتصال من الأحوال المدنية بعدها بوقت قصير يحددوا له موعد لتوجه قافلة لمنزل الحالة واستخراج الأوراق اللازمة.

. تتوجه قافلة لمنزل الشخص "المسن، المريض، ذوى الاحتياجات الخاصة"، وتصويره بمنزله من خلال المعدات المصاحبة للقافلة.

. بعد عدة أيام يتوجه ضباط الأحوال المدنية مرة أخرى لمنزل الحالة ويتم تسليمه الأوراق الثبوتية أو بطاقة الرقم القومى التى سبق وتم تصويره من أجل استخراجها.

. الخدمة مجانية، ولا يتم سداد أى رسوم إضافية، حيث تقدم وزارة الداخلية هذه الخدمة بالمجان، فى إطار حرصها على مراعاة البعد الإنساني.



ثانيا_خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ٢٤ ساعة..

_ الاتصال على رقم 15340 لاستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي وغيرها من المستندات الرسمية.

_ أما كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، وأيضا أسر الشهداء فيمكن الاتصال على الخط الساخن رقم 15341 لتلبية مختلف طلباتهم والتواصل التواصل معهم في نفس اليوم.



_أرسل مأموريات إلى المترددين على بعض الجهات الحكومية والنوادي الرياضية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.

وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية في المركز النموذجي الخاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتلبية احتياجاتهم في استخراج وتجديد البطاقة الشخصية دون طوابير انتظار.