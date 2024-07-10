الأربعاء 10 يوليو 2024
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أخبار مصر

مستندات تنفيذ مشروع استصلاح أرض زراعية بالجيزة

خطوات إقامة مشروع
خطوات إقامة مشروع زراعي بالجيزة، فيتو
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ترصد فيتو لقرائها إجراءات اقامة مشروع استصلاح ارض زراعية  في محافظة الجيزة وذلك من خلال التقدم بطلب إلى المراكز التكنولوجية
 

الأوراق المطلوبة لإقامة مشروع على أرض زراعية:

_دراسة جدوى للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني معتمدة من لجنة أو مكتب الاستثمار بالمحافظة واستيفاء موافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وموافقته على الرسم الهندسي وإقراره للمشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني.
 

_موافقة المحافظ المختص على إقامة المشروع.
 

_خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب محدد عليها الموقع والمساحة والحدود بمعرفة مهندس نقابي وموافقات الجهة المعنية الأخرى بالمحافظة.
 

_رسم هندسي لمكونات وأبعاد وحدود وغرض المبنى أو المنشأة المطلوب الموافقة عليها معتمد من مهندس نقابي.
 

-الإيصال الدال على سداد تكاليف مقابل تحسين الخدمة وكذا الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة بقانون الزراعة.
 

-سند رسمي مثبت للملكية أو ناقل للمساحة محل الطلب لطالب الموافقة أو معتمد من الجمعية الزراعية وإدارة التعاون أو الإدارة الزراعية ما لم يكن مسجلًا وموافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة بالمحافظات بالنسبة للطلبات المطلوب الموافقة على الإقامة عليها بالأرض الصحراوية والمستصلحة حديثًا والمنزرعة.

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