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حوادث

الاستماع للشهود في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء في مدينة نصر

مشاجرة بين طرفين
مشاجرة بين طرفين

تستمع نيابة شرق القاهرة لاقوال الشهود في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين صاحب شركة واخرين أسفرت عن قتل عامل والشروع في قتل نجله بسبب الخلاف على قطعة أرض في مدينة نصر.

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وامرت النيابة بحبس المتهمين، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول مالك شركة شحن، نجله "مصابان بجروح قطعية متفرقة بالجسم"، مقيمان بدائرة القسم وطرف ثان: (عامل "توفى إثر إصابته بكسور"، زوجته، نجلهما "بحوزته سلاح أبيض")  بسبب مشادة كلامية بينهما لخلافات حول قطعة أرض، وأثناء قيام الطرف الأول بمحاولة الانصراف مستقلًا سيارة قيادة نجله اصطدما بالمتوفى، فقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته.. نتج عن ذلك إصابتهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات. 

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اقوال الشهود الاسلحة البيضاء بمديرية امن القاهرة خلاف علي قطعة ارض شرطة مدينة نصر ثالث

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