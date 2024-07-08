حبس صاحب شركة متهم بقتل شخص وإصابة آخر في مشاجرة بمدينة نصر

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس صاحب شركة بتهمة قتل عامل والشروع في قتل نجله بسبب الخلاف على قطعة أرض في مدينة نصر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

كما طلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابين تمهيدا للاستماع لأقواله في الواقعة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول مالك شركة شحن، نجله "مصابان بجروح قطعية متفرقة بالجسم"، مقيمان بدائرة القسم وطرف ثان: (عامل "توفى إثر إصابته بكسور"، زوجته، نجلهما "بحوزته سلاح أبيض") بسبب مشادة كلامية بينهما لخلافات حول قطعة أرض، وحال قيام الطرف الأول بمحاولة الانصراف مستقلًا سيارة قيادة نجله اصطدما بالمتوفى، فقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته.. نتج عن ذلك إصابتهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.