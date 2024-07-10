الاهلي يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لبيراميدز

يعود النادي الأهلي للتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز بالدوري.

وحصل الفريق على راحة سلبية أمس الثلاثاء، بعد مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر مباريات الأهلي وبيراميدز بمثابة قمة من قمم الكرة المصرية لما لها من إثارة كبيرة بين الفريقين وتنافس قوي بين الفريقين على لقب الدوري في الموسم الحالي.

ونستعرض خلال السطور التالية مشوار الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي قبل مباراة الفريقين.

كما نقدم لكم نتائج مواجهات الفريقين خلال تاريخ مبترياتهم والتي شهدت تفوق النادي الأهلي.

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتي الأن حيث أستطاعوا تسجيل 54هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوي خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا.