انتظام 1825 طالبا بالثانوية العامة في 11 لجنة بالوادي الجديد (صور)

الثانوية العامة 2024، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والهندسة الفراغية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، بالوادي الجديد الشعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لمدة ساعتين.

ومن جانبه أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن غرفة العمليات المشكلة بديوان عام المديرية تباشر أعمالها فى متابعة ٱخر مستجدات العمل.

وأطمأن وكيل تعليم الوادي الجديد، من خلال التواصل مع غرف العمليات المشكلة بالإدارات التعليمية على جاهزية لجان سير الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية، مشددا على تكاتف كافة الجهود لتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب لأداء الامتحان بعيد عن أى قلق أو توتر طوال فترة الإمتحانات.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على توفير الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة فضلا عن التصدى لأى تجاوزات ومحاولات للغش وحال رصد أى مشكلات يجرى تذليلها على الفور لضمان سير الامتحان بكل يسر بعيد عن أى توتر.

و وجه وكيل التعليم، رسالته لأولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان تجنبا لإثارة اى قلق او توتر فى نفوس الطلاب خلال تأدية الامتحان وحرصا على مصلحتهم، متمنيا لجميع طلاب المحافظة التوفيق والنجاح.

ويؤدي 1825 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 11 لجنة موزعة على مستوى 5 إدارات تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.