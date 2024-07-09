حنان مجدي تتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بولاق بالوادي الجديد

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، وحدة طب الأسرة بقرية بولاق بمركز الخارجة، وذلك للاطمئنان على سير العمل داخل الوحدة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

كما استعرضت نائب محافظ الوادي الجديد، موقف منظومة الملف الطبي العائلي المميكنة التي يتم تنفيذها بوحدات طب الأسرة الخمس على مستوى مراكز المحافظة، لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تضم التاريخ المرضى والخدمات الصحية المقدمة للأسرة، مشددةً على سرعة الانتهاء من تسجيل جميع الأسر المستهدفة بالمنظومة.

كما تابعت حنان مجدي، انتظام تواجد الأطباء المقيمين بالوحدة الصحية والبالغ عددهم ٣ أطباء لضمان أداء الخدمة اللازمة للمواطنين بالقرية والقرى المجاورة، موجهةً بحصر احتياجات الوحدة من أجهزة التكييف والمستلزمات المختلفة لتوفيرها.

من ناحية أخرى، تابعت نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها، أعمال توسعة وصيانة مدرسة الخرطوم الابتدائية التابعة لقرى شرق بولاق بالخارجة، حيث أكدت على سرعة انتهاء أعمال صيانة المبنى القائم قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ /٢٠٢٥، والانتهاء من مبنى التوسعة الجاري تنفيذه بإشراف هيئة الأبنية التعليمية.

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