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خارج الحدود

إعلام عبري: تعرض قوات الاحتلال لـ4 أحداث أمنية صعبة في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بتعرض قوات جيش الاحتلال لـ4 أحداث أمنية صعبة في قطاع غزة.

 

كتائب القسام تعلن شن 4 عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، منذ قليل، عن تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القسام: استهدفنا ناقلة جند صهيونية بعبوة  شواظ 3 على دوار الـ17 غرب حي تل الهوى في مدينة غزة.

 

استهداف قوة صهيونية راجلة في غزة

وأضافت: استهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بعبوة شواظ 3 في شارع الرشيد غرب حي تل الهوى في مدينة غزة

كذلك كشفت عن استهداف قوة صهيونية راجلة بمنطقة الشاليهات غرب حي تل الهوى بغزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وتابعت كتائب القسام: كما دمرنا مركبة جيب عسكرية صهيونية بقذيفة الياسين 105 في شارع الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة.

 

كتائب القسام تعلن شن 4 عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال

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