الأربعاء 10 يوليو 2024
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صحة ومرأة

لعلاج انخفاض ضغط الدم في الموجة الحارة، طبيبة قلب توجه هذه النصائح

انخفاض ضغط الدم,
انخفاض ضغط الدم, فيتو

قالت الدكتورة جميلة نصر، استاذ امراض القلب ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية إن الكثير من الأشخاص عند ارتفاع درجات حرارة الطقس يتعرضون لانخفاض ضغط الدم، لافتة الى انه طالما لا يسبب انخفاض ضغط الدم أعراض شديدة لا قلق منه.

تناول وجبة مالحة بسيطة

 

أوضحت أستاذ أمراض القلب في تصريحات خاصة ل"فيتو" أنه إذا كان انخفاض ضغط الدم بسيط  يمكن تناول وجبة مالحة بسيطة لان الملح يزيد مستوى الضغط في الدم مع الالتزام بالحركة بسيطة وتحريك القدمين 
لان تمدد العضلات يساعد على تدفق الدم ورفع ضغط الدم مع الحرص على شرب الماء بكثرة .

 

انخفاض ضغط الدم

 

ويؤكد الأطباء أن الإنسان  يعاني من انخفاض ضغط الدم عندما تكون القراءة أقل من 90/60.

ويزيد خطر انخفاض ضغط الدم وارتفاعه مع تقدم العمر، وبالنسبة للأشخاص الأصحاء، لا يشكل انخفاض ضغط الدم بدون أي أعراض مصدرًا للقلق عادةً ولا يتطلب العلاج، ولكن انخفاض ضغط الدم يمكن أن يكون علامة على وجود مشكلة كامنة - خاصة عند كبار السن - ويمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.

أسباب انخفاض ضغط الدم

 

وهناك أسباب متعددة لانخفاض ضغط الدم منها:

 

الحمل

مشاكل هرمونية مثل قصور الغدة الدرقية أو مرض السكري أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية

بعض الأدوية الموصوفة طبيًا مثل علاج ارتفاع ضغط الدم أو الاكتئاب أو مرض باركنسون

السكتة القلبية

عدم انتظام ضربات القلب 

عيب او ضيق في صمام القلب

اتساع أو تمدد الأوعية الدموية

الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس

قلة الحركة لفترة طويلة

فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين بي 12 والحديد والفولات

أسباب الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم

يمكن أن يكون الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم يسبب الوفاة، وتشمل أسباب هذا النوع من انخفاض ضغط الدم ما يلي:

فقدان الدم بسبب النزيف

انخفاض درجة حرارة الجسم

ارتفاع درجة حرارة الجسم

أمراض عضلة القلب التي تسبب فشل القلب

الإنتان، وهو عدوى دموية حادة

الجفاف الشديد الناتج عن القيء أو الإسهال أو الحمى

رد فعل على الدواء 

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