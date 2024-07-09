وزير الصحة عن تأجير المستشفيات الحكومية: المواطن البسيط المستفيد الأول (فيديو)

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حقيقة ما يثار ويتردد بشأن قانون تأجير المستشفيات الحكومية وانتهاء مجانية العلاج والرعاية الصحية.

ماذا بعد تأجير المستشفيات الحكومية؟ وزير الصحة يرد

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن المواطن بعد قانون تأجير المستشفيات الحكومية لن يتحمل تكلفة ولا جنيها واحدا لأنه سيكون مشمولا إما بمشروع العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

الشراكة بين المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص

وأضاف: المواطن المصري البسيط سيكون المستفيد الأول من منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، وأقنعنا مركز جوستاف العالمي لعلاج الأورام بالعمل في مصر وسيساعد المواطن على تلقى أفضل العلاج دون تحمل أي تكلفة.



تدريب الأطباء في مركز جوستاف لعلاج الأورام

ولفت: سيتم تدريب عدد كبير من الأطباء المصريين في مركز جوستاف العالمي لعلاج الأورام في فرنسا.



متوسط عمر الإنسان بعد النهضة الصحية

وأشار إلى إنهاء 24 مشروعا لتطوير المستشفيات بتكلفة 7.34 مليار جنيه، معقبا: "بنخصخص إيه وبنبيع إيه ده إحنا مش ملاحقين من كتر المستشفيات والمراكز الطبية اللي بننشئها وبنطورها، والدليل على تقدم الصحة متوسط العمر للإنسان المصري بقى 70 سنة".