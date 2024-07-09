الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة عن تأجير المستشفيات الحكومية: المواطن البسيط المستفيد الأول (فيديو)

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو
ads

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حقيقة ما يثار ويتردد بشأن قانون تأجير المستشفيات الحكومية وانتهاء مجانية العلاج والرعاية الصحية.

 

ماذا بعد تأجير المستشفيات الحكومية؟ وزير الصحة يرد

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن المواطن بعد قانون تأجير المستشفيات الحكومية لن يتحمل تكلفة ولا جنيها واحدا لأنه سيكون مشمولا إما بمشروع العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

 

الشراكة بين المستشفيات الحكومية والقطاع الخاص 

وأضاف: المواطن المصري البسيط سيكون المستفيد الأول من منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، وأقنعنا مركز جوستاف العالمي لعلاج الأورام بالعمل في مصر وسيساعد المواطن على تلقى أفضل العلاج دون تحمل أي تكلفة.

 

 

 


تدريب الأطباء في مركز جوستاف لعلاج الأورام

ولفت: سيتم تدريب عدد كبير من الأطباء المصريين في مركز جوستاف العالمي لعلاج الأورام في فرنسا.

 

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية

نقيب الأطباء: أرفض تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمرين.. والقانون الجديد يهدد بإنهاء خدمة 75% من الطاقم الطبى ( حوار )


متوسط عمر الإنسان بعد النهضة الصحية 

وأشار إلى إنهاء 24 مشروعا لتطوير المستشفيات بتكلفة 7.34 مليار جنيه، معقبا: "بنخصخص إيه وبنبيع إيه ده إحنا مش ملاحقين من كتر المستشفيات والمراكز الطبية اللي بننشئها وبنطورها، والدليل على تقدم الصحة متوسط العمر للإنسان المصري بقى 70 سنة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الصحه تأجير المستشفيات الحكومية المستشفيات الحكومية خالد عبد الغفار مركز جوستاف روسي لعلاج الأورام

مواد متعلقة

تعليق غير متوقع من وزير الصحة على ملابسات وفاة أحمد رفعت

نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

وزير الصحة يبحث تأسيس أول أكاديمية متخصصة في علوم الإسعاف بمصر

الأكثر قراءة

نداء من العالم الآخر، حقيقة صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت (صور)

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

كم سجل سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

خبير اقتصادي يكشف مطالب صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

المنتخب الأولمبي يخطر بيراميدز بإصابة إبراهيم عادل ورد فعل غريب من النادي

وقف تخفيف الأحمال، انقطاع تام للكهرباء في منطقة سهل حمزة بفيصل (صور)

منوعات

المزيد

اكتشاف طحالب خارقة قادرة على النجاة في المريخ

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق الثلاثاء

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 09-07-2024 في ختام التعاملات

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأشهر الحرم، الأزهر يوضح فضائل شهر الله المحرم

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية