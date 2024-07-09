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مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى ببنها

حادث
حادث

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى قبل مدخل قرية الشموت اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية وتم نقل الضحايا إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى
 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بمدينة بنها ووجود عددا من المصابين والوفيات 

 

مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص في حادث  بالقليوبية 


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتم رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

 

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