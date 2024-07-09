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محافظ القليوبية يبحث مقترح إنشاء مطلع الطريق الزراعي القاهرة -اسكندرية ببنها

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال الجولة التفقدية

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية عصر أمس جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات،  وكذلك تفقد عدد من قطع الأراضي لاستغلالها الاستغلال الأمثل في إقامة مشروعات خدمية لخدمة أبناء المحافظة. 

 

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واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مقترح إنشاء مطلع الطريق الزراعي  ( القاهره -اسكندرية ) لتحقيق السيولة المرورية وتيسيرًا على المواطنين وذلك مرورا بشارع ٨ بمنطقة الفلل بجانب كوبري الفحص،  حيث وجه بعقد اجتماع عاجل لمناقشة المقترح وتحديد آليات التنفيذ وذلك لخدمة أهالي مدينة بنها وتحقيق السيولة المرورية.


واستكمل المحافظ الجولة بتفقد الحديقتين المقامة إحداهما أمام منطقة توشيبا العربي، والحديقة الأخرى بمدخل بنها القبلي حيث وجه المحافظ بالحفاظ على الحدائق وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام، مع استغلالها الاستغلال الأمثل لطرحها لعمل مشروعات للشباب، يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

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