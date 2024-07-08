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محافظات

محافظ القليوبية: التوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حرص المحافظة على خلق أماكن عديدة لتكون متنزها للمواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية لتكون متنفسًا للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري لمدينة بنها والمدن. 

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محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل 

جاء ذلك خلال جولة  مفاجئة تفقد المهندس ايمن عطيه محافظ القليوبية، كورنيش النيل بمنطقة الفيلات وممشى أهل مصر للمراحل  ( أ،ب،ج )،  للمدينة يرافقه اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام والمحاسب محمد مرعي رءيس مجلس مدينه بنها. 

وتفقد "المحافظ"، أعمال النظافة العامة والتجميل بالكورنيش والممشى، لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفسًا حضاريًا لائقًا للمواطنين، موجهًا رئيس مركز ومدينة بنها بمراجعة جميع أعمدة الإنارة المتواجدة بالممشى وإصلاح التالف منها، بالإضافة إلى ترميم المقاعد، وزراعة الأشجار في الأماكن الخالية، والإهتمام بأحواض الزرع المُنزرعة على إمتداد الممشى وريها بصفة دورية، وكذلك ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال. 

محافظ القليوبية يعد المواطنيين  بحل مشاكلهم 

وخلال الجوله التقي المحافظ بعدد  من المواطنين خلال مروره بممشي أهل مصر واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ووجه بدراستها وحلها من خلال التنسيق مع كافة الجهات المختصة. 

واستكمل محافظ القليوبية  الجولة بالمرور بعدد من شوارع مدينه بنها التي قام  بزيارتها صباح أمس الاحد لمتابعه رفع الإشغالات بمنطقه اسفل الكباري بعزبه السوق مرورا بشارع التمثال.

ووجه عطيه بشن حمله مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين في منطقة عزبة السوق وتم إلزام الباعة الجائلين بالانتقال إلى الباكيات المخصصة لهم، مع التأكيد على عدم العودة مرة أخرى، كما وجه ا بوضع نقطة أمنية خاصة بشرطة المرافق في المنطقة لضمان عدم عودة المخالفات.وأكد المهندس أيمن عطية انه لن يتم السماح بأي تعديات أو إشغالات عليه بأي شكل من الأشكال. كما شدد على التعامل بكل حزم مع هذا الملف حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، تيسيرًا على المواطنين وحرصًا على المظهر الحضاري للشوارع

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية رئيس مجلس مدينة بنها محافظ القليوبية

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