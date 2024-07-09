الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في مدرسة للنازحين بغزة لـ 29 شهيدا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على بوابة مدرسة تؤوي نازحين في عبسان بـ خان يونس إلى 29 شهيدا.

مجزرتان في غزة خلال أقل من ساعتين

وكانت مصادر طبية بغزة، أعلنت منذ قليل، استشهاد 20 فلسطينيا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس في قطاع غزة.

ومنذ نحو ساعتين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بـ النصيرات أوقعت 17 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 14 طفلا وامرأة.

أوامر الإخلاء في قطاع غزة

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد قال إنه لا مكان آمنا في غزة، وأن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة غزة، تعيق إسعاف المصابين.

وأضاف  تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تغريدة على موقع إكس أن مستشفى الأهلي المعمداني ومستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة خرجا عن الخدمة. 

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ثاني مجزرة لجيش الاحتلال في غزة خلال أقل من ساعتين


 

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