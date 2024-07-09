تحرير 11 محضرا للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء في الجيزة
شمعت قوات الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة 5 مقاهي و3 محلات تجارية وورشتين ميكانيكا بدوائر أقسام شرطة قسم الجيزة والعجوزة والدقي مخالفين لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء في حملة مكبرة قاموا بها لمتابعة قرار الحكومة بمواعيد غلق المحلات التجارية والورش، وتم تحرير اللازمة لمخالفتهم مواعيد الغلق.
قرار مجلس الوزراء
ووافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو، لفتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.
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