الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 11 محضرا للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء في الجيزة

غلق محلات لمخالفة
غلق محلات لمخالفة ترشيد استهلاك الكهرباء، فيتو

شمعت  قوات الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة 5 مقاهي و3 محلات تجارية وورشتين ميكانيكا بدوائر أقسام شرطة قسم الجيزة والعجوزة والدقي  مخالفين لقرار  ترشيد استهلاك  الكهرباء في حملة مكبرة قاموا بها  لمتابعة قرار الحكومة بمواعيد غلق المحلات التجارية والورش، وتم تحرير اللازمة  لمخالفتهم مواعيد الغلق.

قرار مجلس الوزراء

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو، لفتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

التحقيق مع متهم دهس 6 أشخاص بطريق الكوم الأحمر بأوسيم

بالأرقام، المخالفات المرورية المضبوطة في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لشرطة المرافق استهلاك الكهرباء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة محلات تجارية مجلس الوزراء مديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

التحقيق مع متهم دهس 6 أشخاص بطريق الكوم الأحمر بأوسيم

بالأرقام، المخالفات المرورية المضبوطة في الجيزة

حتى مدوخش السبع دوخات، مستندات وخطوات الحصول على قرار الوصاية من محكمة الأسرة

بأسماء الشوارع، سعر متر للتصالح في مخالفات البناء بـ 5 أحياء في الجيزة

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

المنتخب الأولمبي يخطر بيراميدز بإصابة إبراهيم عادل ورد فعل غريب من النادي

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

نداء من العالم الآخر، حقيقة صدور صوت استغاثة من قبر أحمد رفعت (صور)

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

ترافيس موتيابا يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ جمال

منوعات

المزيد

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلي

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية