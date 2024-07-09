الثلاثاء 09 يوليو 2024
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حوادث

بالأرقام، المخالفات المرورية المضبوطة في الجيزة

حملات مرورية في الجيزة،
حملات مرورية في الجيزة، فيتو

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة، اليوم الثلاثاء، شن حملاتها بالطرق الرئيسية والمحاور وأعلى الكباري لضبط المخالفين.

وأسفرت حملاتها عن ضبط ١٠ متعاطين للمواد المخدرة من قائدي المركبات و٢٢ سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين، و٥ سيارات تسير عكس الاتجاه و٣ سيارات لقائدي مركبات بدون رخصة قيادة.

وتستكمل الإدارة جهودها في شن لأجهزة الحملات المرورية، لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين.

 

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الإدارة العامة لمرور الجيزة الثلاثاء عكس الاتجاه الحملات المرورية

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