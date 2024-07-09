الثلاثاء 09 يوليو 2024
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حوادث

التحقيق مع متهم دهس 6 أشخاص بطريق الكوم الأحمر بأوسيم

دهس 6 أشخاص في حادث
دهس 6 أشخاص في حادث سيارة، فيتو

تحقق قوات مباحث مركز أوسيم مع سائق متهم بقتل ٣ أشخاص وإصابة ٣ آخرين صدمهم بسيارته أثناء وقوفهم علي جانبي الطريق المؤدي لقرية الكوم الاحمر، وعلي الفور انتقل  المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز أوسيم،  لمكان الحادث وبرفقته سيارتين إسعاف قامت بنقل المصابين والمتوفين لمستشفى أوسيم العام.

وألقت قوات المباحث القبض علي المتهم الذي اعترف بارتكابه الحادث عقب انحراف عجلة القيادة منه وجاري استكمال التحقيق معه وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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