الثلاثاء 09 يوليو 2024
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حوادث

مصرع موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص في الدقهلية

جثة متوفى، فيتو
جثة متوفى، فيتو

شهدت قرية الحصص مركز نبروه بمحافظة الدقهلية مصرع موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص من عائلة واحدة بالدقهلية.

لقى موظف بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية مصرعه على يد 5 أفراد من عائلة واحدة، وذلك بعد قيامهم باستدراجه وانهالوا عليه ضربا حتى الموت بقرية كفر الحصة مركز نبروه محافظة الدقهلية وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا لمنع الاشتباكات داخل القرية.

تفاصيل مصرع شخص على يد 5 اشخاص

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول صبري عبدالعزيز أحمد،52 عاما، موظف بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية ومقيم قرية كفر الحصة "جثة هامدة" ادعاء تعد من آخرين.


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث وبالفحص تبين وفاة المجني عليه إثر تلقيه عدة طعنات.


وتبين أن 5 أفراد من أبناء عائلة واحدة استدرجوا المجني عليه بعد اتصال هاتفي به لوجود خلافات بينهم وبين أحد أفراد الأسرة على إثره انهالوا عليه بالضرب باستخدام "سكين - عصي" حتى فارق الحياة.

 

ضبط عدد من المتورطين فى ارتكاب الواقعة
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط عدد من المتورطين فى ارتكاب الواقعة فيما يجري ملاحقة الفارين.

كردون أمني بمحيط القرية


وفرضت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوة من قوات الأمن المركزي كردون أمني بمحيط القرية لملاحظة الحالة الأمنية ومنع أية اشتباكات بين العائلتين

إيداع الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بإيداع الجثمان مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وتسليم الجثمان لذويه عقب انتهاء التشريح.

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