الثلاثاء 09 يوليو 2024
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مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

فيل، فيتو
فيل، فيتو

لقي سائح إسباني مصرعه تحت أقدام فيل بعدما اقترب من قطيع صغير لالتقاط صورة، بمنتزه قرب جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

هجوم أفيال على سائح إسباني بجنوب إفريقيا

وأفادت السلطات الجنوب إفريقية، الثلاثاء، أن الرجل (43 عاما) تعرض للهجوم صباح، الأحد، في متنزه بيلانسبرج الوطني، الذي يرتاده عدد كبير من الزوار ويبعد 200 كيلومتر فقط عن العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا.

وأوضحت الشرطة أن الضحية وخطيبته وامرأتين أخريين كانوا داخل سيارتهم في المحمية، عندما رأوا 3 أفيال و3 من صغارها.

وقال الناطق باسم الشرطة ساباتا موكغوابون، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الرجل أوقف السيارة ونزل منها قبل الاقتراب من الأفيال لالتقاط صور، فتعرض للهجوم الذي أودى بحياته".

وأوضح مدير الحفاظ على البيئة في هيئة المتنزهات والسياحة في المقاطعة الواقعة في شمال غرب البلاد بيتر نيل، أن أم الفِيَلة أصبحت "هائجة" عندما رأت الرجل يقترب، معتبرا أن دفاعها عن صغارها "أمر طبيعي".

وأبدى نيل أسفه لأن "عددا كبيرا من السائحين لا يدركون مخاطر التصرفات المماثلة ومدى خطورة هذهالحيوانات".

وأشارت الشرطة التي فتحت تحقيقا بالحادثة إلى أن ركاب السيارة الآخرين، وجميعهم من جوهانسبرغ، لم يصابوا بأذى.

وهجمات الأفيال شائعة في المنطقة، ففي عام 2021 قتلت أفيال أحد الصيادين في متنزه كروغر الوطني الشهير في جنوب إفريقيا.

وخلال العام الماضي، قتل 50 شخصا وأصيب 85 بهجمات حيوانات برية معظمها أفيال، في زيمبابوي المجاورة.

وتوصي إدارة متنزه بيلانيسبيرج وغيرها من المنتزهات في جنوب إفريقيا الزوار الذين يتجولون في المحميات، بإبقاء نوافذ مركباتهم مغلقة وعدم الخروج من سياراتهم.
 

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جنوب أفريقيا جوهانسبرج متنزه كروغر الوطني زيمبابوي

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