الثلاثاء 09 يوليو 2024
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كلية الحقوق بجامعة المنصورة تنظم مسابقة قضاة المستقبل لكليات الحقوق والشريعة

حقوق المنصورة، فيتو
حقوق المنصورة، فيتو

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة مسابقة قضاة المستقبل على مستوى جميع كليات الحقوق والشريعة والقانون وبرامج القانون بكافة الجامعات المصرية خلال الفترة من 7 حتى 10 يوليو.
تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، وتنظيم الدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الدكتورة منى أبو بكر حسان أستاذ القانون المدني بالكلية، الدكتورة أماني الحديدي، والدكتورة منى الشيمي، والدكتور عبد الله الصعيدي، والدكتور أمنية ستين.

أهداف المسابقة 

تهدف المسابقة إلى تعزيز العمل الجماعي من خلال مشاركة الطلاب في فرق قانونية لتنمية مهاراتهم لحل النزاعات وسرعة اتخاذ القرارات المشاركة.

التدريب على الأعمال القضائية والحجج القانونية

التدريب على الأعمال القضائية والحجج القانونية من خلال تعزيز مهارات صياغة الدعاوى ذات الصلة 
تكامل المعرفة القانونية من خلال دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملى مما يعزز استيعاب وإدراك الطلاب للمفاهيم القانونية، تنمية القدرات البحثية لدى الطلاب، ثقة الطلاب في قدراتهم القانونية وتحفيز الاستقلالية في تحليل الحالات واتخاذ القرارات، تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب، تعزيز الوعي بالمسئولية الأخلاقية في المجال المهني. 

الجولة الأولى 19 فريقا من مختلف الجامعات المصرية


وقد شارك بالمسابقة في الجولة الأولى 19 فريق من مختلف الجامعات المصرية، وقدموا دعاوى قضائية متنوعة شارك في تقيمها نخبة متميزة من أساتذة القانون، ورجال القضاء من مختلف الجهات والهيئات القضائية، والمحامين.
وقد تأهل للمرحلة النهائية 7 فرق يمثلون جامعات المنصورة - القاهرة – عين شمس - دمياط - جنوب الوادي - المنصورة الجديدة 
المجموعة الأولى:
فريق الحقوقيون (جنائي) كلية حقوق جامعة المنصورة 
فريق شمس الحقيقة (جنائي) كلية الحقوق جامعة عين شمس  
فريق رواد العدالة (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة الجديدة                                                            
المجموعة الثانية
فريق القادة (جنائي) كلية الحقوق جامعة دمياط  
فريق مستشاري الوادي (جنائي) جنوب الوادي 
المجموعة الثالثة
فريق ساحة العدل (جنائي) كلية الحقوق جامعة القاهرة 
فريق أنوبيس (جنائي) كلية الحقوق جامعة المنصورة 
وسيتم اجراء الجولة النهائية وتكريم الفرق الفائزة غدا الأربعاء 10 يوليو 2024

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