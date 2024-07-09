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رياضة

المنتخب الأولمبي "كامل العدد" والأجواء الإيجابية تسيطر على اللاعبين (صور)

مران المنتخب الأولمبي،
مران المنتخب الأولمبي، فيتو

واصل المنتخب الأولمبي تدريباته القوية تحت قيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي بإستاد الدفاع الجوي ضمن استعداداته للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من 24 يوليو الجاري إلى 9 أغسطس المقبل.
 

المنتخب الأولمبي كامل العدد

واكتملت صفوف المنتخب الأولمبي مع انضمام محمد النني وأحمد سيد زيزو  إلى المعسكر لليوم الثاني على التوالي ووضح سرعة انسجام النني وزيزو مع  اللاعبين في التدريبات، وهو الأمر الذي زاد من الاجواء الإيجابية في معسكر المنتخب الذي تسيطر عليه روح المحبة والإصرار من الجميع للدفاع بقوة عن أحلام مصر الأولمبية في باريس.
 

جمال علام وبركات في المنتخب الأولمبي

شهد التدريب جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعدد من أعضاء المجلس هم: اللواء حلمي مشهور والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب والدكتورة دينا الرفاعي.

موعد مغادرة المنتخب الأولمبي إلى فرنسا

ويختتم المنتخب الأولمبي معسكره الحالي الأربعاء موعد مغادرته الى مدينة بوردو الفرنسية لأداء وديتين مع أوكرانيا والعراق يومي 14 و17 يوليو الجاري ثم السفر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادًا لأول لقاء رسمي بالبطولة  مع الدومينيكان والمقرر له يوم 24 يوليو.

 

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