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ثقافة وفنون

بيت الغناء العربي يحتفل بذكرى حلمي أمين الخميس المقبل

أمسية مصري الروح
أمسية مصري الروح والنغم، فيتو

يقيم بيت الغناء العربي، في مقره بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وبالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي أمسية جديدة من أمسيات صالون "مقامات" الذي أسسه الفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعده وتقدمه الإعلامية والناقدة الفنية الدكتورة ايناس جلال الدين.

 يحتفل الصالون هذا الشهر بذكرى الملحن الكبير الراحل حلمي أمين في ليلة بعنوان “مصري الروح والنغم”، وذلك في الثامنة مساء الخميس المقبل الموافق 11 يوليو الجاري. 

تقام الأمسية في حضور أسرة أمين وتلامذته، وتغني من ألحانه المطربة مي حسن الحاصلة على المركز الثاني في الدورة السابعة لمسابقة “الصوت الذهبي”، حيث تقدم مجموعة من الأغنيات منها: (يا أبوعين مليانة، يا أبو الطاقية الشبيكة، يا أعز من عيني، سهرت منه الليالي، حرج عليا بابا، دارت الأيام، أنا هويت).

الملحن حلمي أمين

ولد أمين بمركز بيلا عام ١٩٣٣، انتقل إلي الإسكندرية عام ١٩٤٨ ليبدأ في تعلم الموسيقي تلك الهواية التي لازمته منذ الصغر، وأتم دراسته الموسيقية والتي تزامنت مع افتتاح إذاعة الإسكندرية، وتقدم إلى لجنة الاستماع وأجيز كملحن ليبدأ مشواره الإبداعي في عالم الموسيقي والغناء.

اشتهر بألحانه ذات الطابع المصري الخالص ومن أهم هذه الألحان (عنابي، وأيه الحلاوة دي، وعاشت الأسامي، مستحيل، يا أبوعيون مليانه، أهي جت كده) إلي جانب أعماله الدينية العديدة ( سبحان الله، سيرة ابن هاشم، محمد الرسول والرسالة)، كما شغل "أمين" منصب نقيب الموسيقيين لثلاث دورات متتالية.

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بيت الغناء العربي قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش قصر الأمير بشتاك اذاعة البرنامج الثقافي حلمي أمين مصري الروح والنغم مي حسن

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