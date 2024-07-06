السبت 06 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

لقاء ثقافي جديد لسلسلة تراث المصريين بقصر الأمير طاز

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

يقيم مركز الابداع الفني بقصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حكاية جديدة من سلسلة “حواديت الدكتورة.. تراث المصريين”، وذلك في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل الموافق 8 يوليو الجاري.

سلسلة تراث المصريين 

ويدور اللقاء الجديد من السلسلة حول “ماذا أكل المصريون عبر آلاف السنين.. حكايات وأكلات من تراث المطبخ المصري”، وتستعرض الأمسية ما هو أصل معظم الأكلات المصرية وكيف بدأت وعن حكايات وأمثال ارتبطت بالمطبخ المصري.

وتدير اللقاء الباحثة فاتن صلاح سليمان أستاذة تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العرب. 

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