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ثقافة وفنون

بيت العود يستأنف نشاط قسم القانون مع الفنان بسام عبد الستار

بيت العود العربي،
بيت العود العربي، فيتو

أعلن بيت العود العربى، التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إستئناف النشاط بقسم القانون مع الفنان بسام عبد الستار  تحت إشراف الفنان نصير شمه، وذلك في يومي الأحد والخميس من كل أسبوع

الفنان بسام عبد الستار

‎ولد بسام عبد الستار في القاهرة عام 1980 وتعلم آلة القانون في أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية في مصر، حيث حصل على البكالوريوس في عام 2005، ثم استكمل الدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير في آلة القانون عام 2018 بتقدير امتياز

‎شاركة في مجموعة من الحفلات وتسجيل CD مع أوركسترا القاهرة بدار الأوبرا المصرية كعازف منفرد لآلة القانون، ثم قامة بأداء كونشيرتو آلة القانون وهو من أهم الأعمال للآلة. وقد شارك في العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية الهامة في دول عدة في أنحاء العالم.

‎شاركة أيضًا في جائرة الشيخ زايد للكتاب لعدت سنوات داخل دولة الإمارات وخارجها.

‎عمل كمدرس لآلة القانون في بيت العود العربي بأبوظبي لعدة سنوات وقد تخرج على يده العديد من الطلبة

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