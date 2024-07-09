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أخبار مصر

بتكلفة 516 مليون جنيه، السكك الحديدية تعلن عن تطوير 180 محطة قطار بصعيد مصر

تطوير محطات السكك
تطوير محطات السكك الحديدية، فيتو

 كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن خطتها لتطوير 108 محطات قطار بمحافظات الصعيد بتكلفة إجمالية 516 مليون جنيه، وذلك في إطار خطتها الشاملة لتطوير 370 محطة بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

تطوير محطة قطارات سكك حديد صعيد مصر

 قامت الوزارة تطوير محطة قطارات القاهرة خاصة المبنى ‏الرئيسي المقام على مساحة 31 ألف متر مربع ‏ومكون من دور بدروم جراج  ودور أرضي و2 دور متكرر، ويشتمل المبنى على (4) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بـ 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية وعدد خطين للمناورة لخطوط أسوان / إسكندرية وعدد خطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي.

 تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد 

 كما تم الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بـ 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة على الأرصفة والقطارات ومنع التكدس على الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر.

 

ترميم محطة مصر بالإسكندرية والحفاظ على الطابع الأثري

 تم تطوير ورفع كفاءة وترميم محطة مصر بالإسكندرية والحفاظ على الطابع الأثري للمحطة بالكامل وعلى طرازها الأثري وذلك تحت إشراف جهاز التنسيق الحضاري ولجنة حماية التراث العمراني والحضري التابعة لوزارة السياحة والآثار لتصبح المحطة بمثابة تحفة أثرية استعادت بريقها بالكامل وتحفة معمارية تزين وسط الإسكندرية.

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