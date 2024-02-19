الإثنين 19 فبراير 2024
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أخبار مصر

خطوة بخطوة.. طريقة استخدام البوابات الإلكترونية بمحطات القطارات (فيديو)

البوابات الإلكترونية
البوابات الإلكترونية بمحطات القطارات،فيتو

قامت وزارة النقل بتركب بوابات الإلكترونية بمحطات القطارات وذلك من أجل الحفاظ على موارد هيئة السكك الحديدية ومنع دخول الركاب للمحطات بدون تذاكر وتسأل بعض المواطنين عن كيفية استخدام هذه البوابة الجديدة بعد تعميمها على كثير من المحطات. 

وزارة النقل نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يشرح خطوات استخدام البوابات الإلكترونية لدخول وخروج الركاب المحطات. 

خطوات استخدام البوابات الإلكترونية لمحطات القطارات 

 -  الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطة.
 -  وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.
 -  يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكروت.
 -  لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.
 -  لا يمكن الدخول والخروج من الأبواب إلا باستخدام التذكرة أو الاشتراك.
 - الدخول بعد فتح الأبواب.

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السكك الحديدية تناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على التذكرة لتجنب دفع الغرامة

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنبًا لدفع الغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

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خطة وزارة النقل لرقمنة وسائل المواصلات 

ويأتي هذا التحول في إطار عمليات التطوير والتحول الرقمي الذي تقوده وزارة النقل في كافة الهيئات والقطاعات التابعة، ومن خلال التكنولوجيا التي تقدمها "إي فاينانس"، يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو المحمول، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيًا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

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