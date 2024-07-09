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اجتماع قيادات هيئة السكك الحديدية بالعاملين بنادٍ بالمنيا (صور)

قيادات السكك الحديدية،
قيادات السكك الحديدية، فيتو

فى إطار اهتمام الفريق  كامل الوزير – وزير النقل بتطوير  كافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى تتكون من (تطوير الوحدات المتحركة – تطوير البنية الأساسية – تطوير نظم الإشارات – تطوير الورش – إعادة تطوير وتأهيل العنصر البشرى).

 الاجتماع بالعاملين بالمنطقة الوسطى فى نادي السكة الحديد بمحافظة المنيا

قام السيد المهندس / خالد فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة للمشروعات والبضائع - والسيد اللواء / محمد غزال نائب رئيس مجلس الإدارة للصيانة والدعم الفنى  - والسيد المهندس / أشرف خليفة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة– والسيد المهندس عماد أسعد / رئيس الإدارة المركزيه للرقابة على التشغيل وعدد من قيادات الهيئة ورئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد حيث تم الإجتماع بالعاملين بالمنطقة الوسطى فى نادي السكة الحديد بمحافظة المنيا وتوجيه التهنئة لهم بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية والأستماع الى مشاكلهم ومعرفة المعوقات التى قد تواجه العاملين وتقديم الحلول حتى لا تؤثر على سير العمل لتحسين كفاءة العمل داخل الهيئة.

 

 أهمية العنصر البشرى وتنمية روح الولاء والإنتماء للعاملين

تم التأكيد على أهمية العنصر البشرى وتنمية روح الولاء والإنتماء للعاملين تجاه هيئتهم مما يؤدى إلى تحسين جودة العمل وتحقيق بيئة عمل صحية وإيجابية وحث العاملين على بذل قصارى جهدهم والتواجد والاهتمام بالعمل لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للهيئة والسعي بكل السبل للإرتقاء بمستوى العاملين بالهيئة باعتباره احد اهم عناصر نجاح المنظومة والحث على ضرورة الاهتمام باستمرار خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين مع ضرورة الاستفادة من العاملين الإكفاء والخبرات الكبيرة في نقل تلك الخبرات الى العاملين وتم تكريم بعض العاملين المتميزين فى مجال عملهم وذلك تحفيزا من الهيئة وتقديرا لجهودهم لكونهم نموذج مشرف يحتذى به.

 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر تطوير الورش تأهيل العنصر البشري كامل الوزير وزير النقل خالد فاروق

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